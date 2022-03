Une épicerie familiale chinoise ouvre ses portes rue Saint-Denis

Il y a du nouveau rue Saint-Denis, juste au sud de l’avenue Duluth Est.

L’épicerie Teochew Foodie, une belle entreprise familiale, a ouvert sa boutique principale sur le Plateau et propose ses délices chinois faits à la main.

Wontons, rouleaux de nouille de riz, huile épicée croustillante et plus encore se trouvent sur les tablettes et dans les congélateurs du nouvel établissement.

Il est aussi possible d’opter pour des plats maison préparés sur place et à emporter.

Pour célébrer la grande ouverture sur le Plateau, l’entreprise offre actuellement 10% de rabais sur tous ses produits, jusqu’au 6 mars. La boutique est ouverte du mardi au dimanche, de 11h à 19h.

Teochew Foodie a également un comptoir dans Saint-Henri. Le rabais de 10% est aussi offert dans cette succursale.

Teochew Foodie

3964, rue Saint-Denis, Montréal

