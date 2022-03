Un chalet entièrement rénové avec plafond cathédrale, à vendre à Saint-Adolphe-d’Howard à 399 000$

À trois minutes seulement du centre-ville de Saint-Adolphe-d'Howard, de sa plage, et de son magnifique lac navigable et accessible aux résidents, ce chalet, entièrement repensé, en met plein la vue.

Avec ses volumes et l’abondance de matériaux actuels, il s’agit de l’endroit idéal pour profiter de la nature à l’année ou pendant vos vacances.

Dès l’entrée, c’est la généreuse fenestration et le magnifique plafond cathédrale qui épatent.

Le chalet compte sept pièces dont deux chambres et une salle de bain.

Le niveau principal accueille un salon, une salle à manger et une cuisine moderne.

Digne d’un magazine, la cuisine impressionne avec son immense îlot, son dosseret imitation mur de ciment, ses robinets en or et son look épuré.

Une salle de bain est d’ailleurs dissimulée dans la cuisine. Derrière des portes qui se mêlent au décor, vous accéderez à une grande salle de bain qui comporte une douche et un bain.

Deux chambres se trouvent au niveau principal.

À la mezzanine, c’est un petit espace de détente qui est actuellement aménagé. Les futurs propriétaires pourront y aménager une troisième chambre, un espace bureau ou une salle familiale. Les options sont infinies!

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète de ce magnifique chalet!

Avec ses plafonds de moins de 6 pieds, le sous-sol de l’endroit est l’endroit idéal pour du rangement.

Au moment de mettre en ligne ce texte, des offres ont déjà été déposées auprès du courtier. Faites vite si cette propriété est celle de vos rêves!

Laurent Cozic de Royal LePage s’occupe de la vente du chalet. Le prix demandé est de 399 000$.

