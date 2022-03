QUÉBEC: 10 activités à faire entre deux travaux pendant la semaine de relâche

Entre un travail de session et de l'étude d'examen, voici quelques idées de sorties à Québec pour faire du bien!

Pendant la semaine de relâche, ou la semaine de lecture pour les intimes, plusieurs activités sont offertes gratuitement ou à peu de frais.

Que ce soit pour profiter du grand air, découvrir de nouvelles saveurs, sortir entre amis ou apprendre autre chose que la matière scolaire, il y a des idées pour vraiment profiter de vos temps libres.

Voici donc nos suggestions de 10 activités à faire pendant la semaine de relâche à Québec:

Pour le plaisir de vos papilles, pourquoi ne pas commander différents repas des comptoirs du District Gourmet pour faire une dégustation? Vos amis attendent probablement déjà votre appel, tant que l'activité comprend de la bonne bouffe.

990 Route de l'Église 1er étage, Québec

Ce sera la dernière semaine pour profiter des magnifiques sentiers. Par la suite, les tracés seront accessibles les fins de semaine seulement. Les activités de plein air de la forêt Montmorency seront parfaites pour vous revigorer avant d'entamer la deuxième moitié de votre session.

Lac-Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, QC

On profite des patinoires extérieures tant qu'on le peut et le sentier de patin à la place Jean-Béliveau en est un charmant. Rentrez par la suite vous réchauffer à la microbrasserie Sno, votre relâche n'en sera que plus belle.

250, Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Les plus curieux seront conquis par l'exposition de Manif d'Art pour la 10e biennale de Québec. Les illusions sont réelles apportent une réflexion sur l'illusoire qui vous fera voir les choses d'un tout autre oeil durant la relâche.

179 Grande Allée Ouest, Québec

Essayez l'expérience sensorielle hors du commun d'un corridor lumineux qui pulse à la vitesse du son. Sonic Runway est une installation lumineuse qui convertit des signaux audios en pulsations lumineuses qui parcourent, à la vitesse du son, 112 mètres d'immersion, pour être exact. L'installation est à la Place Jean-Béliveau. Dans la même lancée, vous pourrez profiter de la cabana à sucre et des découvertes du Grand Marché.

250, Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Depuis maintenant un an, il est possible de vous procurer un fatbike, ces vélos aux roues surdimensionnées, pour vous balader à travers la ville de Québec grâce à Tuques et Bicycles Expériences. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise de faire les promenades seuls, une initiation en groupe est possible.

2055 Boulevard Montmorency, Québec

Le bar la Ninkasi propose des soirées qui font du bien au moral. Improvisation ou humour accompagné d'une bière et d'un snack, un combo parfait pour une sortie entre amis pendant la relâche.

801 Rue Saint-Jean, Québec

Il y a probablement beaucoup d'amateurs de bière parmi les étudiants en relâche. C'est donc tout naturellement que l'idée de visiter une exposition sur la bière nous vient. Découvrez plus de 125 ans d'histoire sur le houblon au Québec.

8 Rue Vallière, Québec QC

Les expositions immersives deviennent des activités incontournables au Centre des Congrès de Québec. Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr permet au visiteur de voyager dans un lieu presque inaccessible et parfois austère : l’Arctique canadien. Découvrez le spectaculaire paysage et la faune marine.

1000 Boulevard René-Lévesque Est, Québec

Une soirée de jeux de société est un excellent prétexte pour sortir de chez soi entre deux travaux de session. Prendre un verre entre amis soulèvera les passions autour d'un Jenga.

