H&M Home collabore avec une designer et architecte célèbre pour une nouvelle collection

H&M Home a collaboré avec l'architecte India Mahdavi afin de dévoiler une toute nouvelle collection haute en couleurs.

Avec l’arrivée du printemps et l’été qui approche, l’idée d’ajouter un peu de couleurs à sa maison ou son appartement en séduit plusieurs.

Courtoisie

Cette nouvelle collection India Mahdavi x H&M HOME propose une vaisselle colorée en céramique, des textiles aux motifs flutés, un magnifique tapis, des vases pour accueillir vos plus beaux bouquets et bien plus.

Courtoisie

Ainsi, depuis des années, India Mahdavi s'est imposée comme la reine de la couleur dans le monde du design et de l'architecture. Aujourd’hui installée à Paris, son identité créative et ses références artistiques sont non conventionnelles et multiculturelles. Ses créations lui ont valu des éloges dans le monde entier.

Courtoisie

Courtoisie

Pour créer sa collection, India Mahdavi s'est inspirée des couleurs éblouissantes que l’on voit lorsque l’on ferme les yeux devant le soleil. Cette collection a été conçue comme un vent d'optimisme dans un monde d'incertitude. Ainsi, l’abondance des couleurs et des textures fait en sorte que cette collection se démarque par son originalité.

Courtoisie

Il faudra toutefois patienter jusqu’au 28 avril 2022 pour mettre la main sur ses magnifiques produits alors que la collection sera officiellement lancée en ligne.

Voici 12 items qui ont accroché l'œil de Silo 57 et qui risquent de vous aider à patienter:

1. Housse de coussin Lyon jaune - 29,99$

Courtoisie

2. Bol de service Teheran vert - 69,99$

Courtoisie

3. Tapis Lille - 399$

Courtoisie

4. Petit bol Amol mauve - 19,99$

Courtoisie

5. Tasse Amol - 19,99$

Courtoisie

6. Vase Ahwaz - 69,99$

Courtoisie

7. Napperons Canne rose - 19,99$

Courtoisie

8. Assiette de service Ahwaz - 69,99$

Courtoisie

9. Petite assiette Tabris - 19,99$

Courtoisie

10. Couverture Nantes - 129$

Courtoisie

11. Petit pichet Karaj rose - 59,99$

Courtoisie

12. Bol de service Teheran rose - 69,99$

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s