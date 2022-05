Cette librairie montréalaise lance un cri du coeur avec une campagne de sociofinancement

La pandémie a durement affecté les commerces québécois. Les projecteurs ont souvent été mis sur les restaurateurs qui ont fait face à plusieurs vagues de fermetures, mais différents types d’entreprises ont souffert et peine à se relever de ces deux années extrêmement difficiles.

C’est le cas de la librairie et café Au Vieux Bouc qui accueille les mordus de lecture et de café sur la Promenade Masson depuis 15 ans. L’établissement qui est une véritable institution dans le quartier a besoin d’un coup de main de la communauté. Au Vieux Bouc lance donc une campagne de sociofinancement.

L’équipe de la librairie explique que la pandémie a durement frappé le commerce. Sa survie à court terme est compromise. «Nous tenons autant que vous à la pérennité de notre établissement si caractéristique avec son plancher de bois qui craque, ses petites marches et l’odeur du café Rico!» peut-on lire sur la page de la campagne de sociofinancement.

L’objectif est d’amassé 20 000$ grâce à la générosité des clients actuels mais également de ceux qui ne souhaitent pas voir disparaitre les quelques librairies indépendantes qui font le charme des quartiers de Montréal.

Vous pouvez donc soutenir la campagne en versant le montant de votre choix sur le site de GoFundMe. N’hésitez pas non plus à visiter la libraire pour faire le plein de livres avec un délicieux café à la main ou encore un sandwich! N’oubliez pas vos sacs, tasses et contenants réutilisables comme le commerce est zéro déchet!

Libraire et café Au Vieux Bouc

2884, rue Masson, Montréal

Campagne de sociofinancement

