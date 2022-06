Un sorbet alcoolisé à la bière absolument décadent fait son entrée dans certaines épiceries

Gens d'Estrie, un tout nouveau sorbet fruité et alcoolisé à la bière vient de faire son entrée dans certaines épiceries, et il s'agit de la parfaite gâterie estivale.

Deux entreprises de Sherbrooke ont collaboré afin d'offrir ce produit complètement original. La populaire microbrasserie Boquébière s'est joint au bistro italien le SAVO, célèbre pour ses gelatos décadents, afin d'offrir la Sorbière.

Il s'agit d'un heureux mariage entre une bière désaltérante et un sorbet frais qu'on aime déguster en été lors d'un pique-nique ou d'une sortie en bateau entre amis.

Ce nouveau sorbet à la bière, alcoolisé, est offert en trois saveurs : mûre, pina colada et tropical.



C'est avec la bière sure Petit Party Fruité que la saveur à la «mûre» est préparée. Des saveurs de camerise, cassis et framboise ajoutent une acidité, mais aussi un aspect délicieusement fruité au sorbet.

Pour la saveur au «pina colada», vous reconnaîtrez sans doute les notes de la bière Milkshake IPA. Ananas et noix de coco sont à l'honneur dans le sorbet. Avec le lactose trouvé dans la bière, le produit est onctueux et tout doux. Un vrai voyage dans le sud à chaque bouchée!



Finalement, la «tropical» célèbre les fruits tropicaux, mais avec des notes florales grâce à la bière NEIPA (Pura Vida). Cette saveur est juste assez houblonnée et fruitée.

Les Sorbières sont servies dans des cannettes, comme une vraie bière! Il suffit d'ouvrir la cannette en tirant sur l’anneau et y insérer la cuillère en bois fournie avec la cannette. Un bracelet est mis autour de la cannette afin de ne pas se geler les doigts. Les cannettes vides se recyclent. Le bracelet se réutilise.

Elles ont un taux d'alcool de 4%, et elles sont si délicieuses qu'elles peuvent être traîtres! À déguster avec modération.

Les Sorbières sont en vente depuis le 31 mai 2022 dans les épiceries et les dépanneurs de bières spécialisées du coin:

Vent du Nord (Centre-ville)

Vent du Nord (Rock-Forest)

Vent du Nord (Galt)

Tite Frette (Sherbrooke-Est)

Boucherie du Terroir (Marché de la Gare)

Boucherie du Terroir (St-Elie)

IGA extra Chapdelaine (King Ouest)

IGA extra Chapdelaine (Galt Ouest)

Marché Prospect

IGA extra (Magog)

SAVO

Boquébière

Elles coûtent 7.99$ chacune.

En espérant que les Sorbières seront bientôt offertes partout au Québec... et vite!

