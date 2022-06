La Maison Smith Limoilou se transforme en café-buvette où faire du coworking

Le quartier général de La Maison Smith bien-aimée de Limoilou change sa vocation et devient un lieu des plus invitants, du boulot à l'apéro, et surtout pour faire des travaux.

Le concept évolue en un lieu de rassemblement de tout horizon. Espace multifonctionnel regroupant une offre de type buvette, des espaces de coworking, une zone dédiée aux ateliers caféinés et une mezzanine donnant sur l’usine de torréfaction et son odeur réconfortante, bienvenue Chez Smith, Apéro & Boulot.

L'équipe a procédé à l'amélioration des locaux, qui comprennent désormais trois salles de travail collaboratif entièrement équipées, à réserver à la demi-journée ou la journée. Il sera possible d'y faire des réunions professionnelles et travaux d'équipe , parfois accompagnés de boissons et nourriture, selon le forfait réservé en ligne.

Des ajouts charmants sont aussi à découvrir. Il y aura une mezzanine d'où contempler La Maison Smith et y tenir des soirées corporatives, ainsi qu'un coin atelier, pour y apprendre entre autres à faire du latte art et de la dégustation de café, selon un horaire d'activités qui rouleront dès l'automne 2022. Le tout à travers la machinerie de torréfaction de la Maison Smith bien à la vue, un concept unique à Québec.

Un bar, une terrasse et des tables comme à l'habitude, permettant d'asseoir jusqu'à 274 personnes, seront aussi offerts 7 jours sur 7, jusqu'à 23h.

Les mêmes délicieux cafés seront offerts, avec une carte variée de cocktails, mocktails et quelques plats simples à manger seul ou à partager, comme un plateau de fromages, un hot-dog européen et un nacho.

La vocation de Chez Smith, Apéro & Boulot, est d'offrir un milieu de vie où il fait bon s'installer et s'y sentir comme à la maison.

Chez Smith, Apéro & Boulot

201, 3e avenue, Limoilou, Québec

