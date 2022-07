Une maison rénovée par La Shed Architecture avec une terrasse digne d’une jungle urbaine à vendre à 3 480 000$

Forte de ses projets architecturaux, voilà que La Shed Architecture prouve, une fois de plus, son talent par cette propriété qui vient d’intégrer le marché immobilier.

C’est dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie que se situe cette belle et grande maison entièrement rénovée.

Maxime Brouillet

Construite en 1941, la propriété en rangée fut entièrement repensée et elle profite aujourd’hui d’un intérieur contemporain à faire rêver.

Elle abrite un total de 17 pièces sur quatre étages. Vous trouverez cinq chambres, dont une au sous-sol, trois salles de bains et une salle d’eau. Elle offre 4500 pieds carrés d’aire habitable.

Guylaine Proulx de Studio Point de Vue

Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine, la salle à manger et la salle d’eau. La salle d’eau se cache dans un bloc qui sert d’accent à la pièce. En effet, la pièce principale à aire ouverte s’organise autour de ce bloc central recouvert d’acier brut. Une touche architecturale qui ne passe pas inaperçue.

Guylaine Proulx de Studio Point de Vue

Ses nombreuses baies vitrées brouillent les frontières entre intérieur et extérieur.

L’espace de vie extérieur est tout aussi impressionnant qu’à l’intérieur. Il n’y a pas meilleur lieu pour se prélasser au soleil ou pour recevoir la famille et les amis autour d’une belle tablée.

Guylaine Proulx de Studio Point de Vue

Au deuxième étage sont aménagées quatre chambres.

La fluidité entre les niveaux est assurée grâce à l’escalier architectural en bois. Le revêtement de l’escalier est le même que celui des îlots dans la cuisine.

Les chambres sont toutes dotées d’une généreuse fenestration. Digne d’un magazine, la salle de bain attenante à la chambre principale épate par le choix de matériaux haut de gamme.

Guylaine Proulx de Studio Point de Vue

Une deuxième salle de bain complète se cache aussi à cet étage.

C’est au troisième étage que vous trouverez une mezzanine lumineuse et un espace bureau. Un accès à un immense balcon à aménager selon ses besoins est possible. Un toit végétal entouré d’arbres se situe de l’autre côté du balcon. Il n’y a pas plus intime comme lieu.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette magnifique maison.

Au sous-sol, les futurs propriétaires profiteront d’un gym et d’une grande salle familiale. Une salle de bain aux couleurs vives avec une douche italienne complète la visite de ce dernier niveau.

Ce sont Vincent Gaudreau-Bussière et Kévin Perreault, de Engel & Völkers, qui s’occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 3 480 000$.

Découvrez d’autres propriétés qui risquent de vous plaire

s