5 camions de rue à visiter pendant Cigale, à la baie de Beauport

Outre la programmation musicale électrisante, voilà que le comité organisateur de Cigale prouve que la bonne bouffe, c'est plus que du sérieux!

• À lire aussi: Une expérience musique-bouffe-plage à la vibe californienne débarque cet été dans la baie de Beauport

Pizzas alléchantes, spécialités mexicaines, savoureuses guédilles au homard et burgers variés: les festivaliers ne seront pas en reste avec les camions de rue qui seront présents sur le site de l'événement les 6 et 7 août, à la baie de Beauport.

Le tout aura bien meilleur goût une fois qu'on le dégustera sur la plage ou les deux pieds dans l'eau!

Voici 5 camions de rue à découvrir à l'occasion de Cigale

Le Birra Baie propose un menu de spécialité italienne qui saura satisfaire les plus gourmands. Pizza Margherita, végé ou au pepperoni, paninis et salades seront offerts au comptoir du camion de rue présent sur place. Commandez au comptoir et régalez-vous au soleil!

Les amateurs de burgers décadents trouveront certainement leur coup de cœur au food truck Chez Victor. Le nôtre? Le burger Le Montagnard, composé de bœuf, de fromage de chèvre, de bacon, de laitue, de tomates, de mayo au pesto de tomates séchées ainsi que de moutarde forte. Burgers végés, poutines et boissons sont également offerts.

Le Taqueo, c’est un food truck de spécialité mexicaine, qui propose des tacos au poulet ou au poisson, des nachos et des churros pour dessert! L’idéal pour le partage entre amis entre deux activités de plage.

4) Monsieur Pincette

Chez Monsieur Pincette, le homard est à l'honneur! Régalez-vous avec les guédilles au homard, les salades, les mac & cheese au homard et le brisket de boeuf. Paninis et mac & cheese au crabe sont également proposés sur le menu. Miam!

Pour satisfaire vos palettes sucrées, le food truck de chez Mello's propose des brochettes chocolatées composées de guimauves et de fruits. Le joyeux, L'optimiste ou encore le J'en profite ne sont que quelques-unes de ses options. Que vous soyez adepte de chocolat au lait, de chocolat noir ou même de caramel et fleur de sel, il y en a pour tous les goûts!

Rendez-vous sur le site web de Cigale pour consulter la liste exhaustive. Le festival aura lieu les 6 et 7 août prochains à Québec, dans la baie de Beauport. Trouvez vos billets ici.

Photo de couverture @fyfy_baccouche

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos

s