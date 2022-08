Une maison de style scandinave à vendre à Waterville pour 485 000$

Cette magnifique propriété à Waterville a tout pour plaire. Elle a été construite en 2020 et propose un design scandinave qui risque d’en charmer plusieurs.

Sans sous-sol, la maison offre tout de même deux étages où les espaces de vies sont ouverts et minimalistes.

D’abord, au rez-de-chaussée, on retrouve la pièce maitresse composée de la cuisine, la salle à manger ainsi que le salon. Cette pièce à la fois moderne et décorée d’antiquité rappelle les maisons de Scandinavie où le décor épuré et lumineux y règne.

À l’étage, on retrouve trois chambres à coucher.

Au total, la maison possède une salle de bain ainsi qu’une salle d’eau.

C’est Nathalie Paradis de Re/Max qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 485 000$. Tous les détails ici.

Crédit photos : Emmanuelle Roberge

