Un festival spécial Gilmore Girls a lieu ce mois-ci et vous ne voulez pas le manquer

Les fans finis de la série Gilmore Girls trouvent en l’automne le prétexte parfait pour se replonger dans la réconfortante série et «binge watcher» des épisodes.

Ceux-ci seront particulièrement heureux d’apprendre que la ville d’Ogunquit dans le Maine, à 5 heures de Montréal, se transformera en véritable Stars Hollow le temps de quelques jours dans le cadre du Fan Fest.

Du 29 septembre au 2 octobre 2022, les fans de la série sont invités à faire le «road trip» sur la côte est pour participer aux festivités et prendre quelques selfies avec des acteurs de la série.

Gilmore Girls

Eh oui! Plusieurs acteurs seront présents, dont Paris Geller (Liza Weil), Madame Kim (Emily Kuroda) et Miss Patty (Liz Torres).

C’est l’occasion tout indiquée pour boire des piscines de café (comme le fait si bien Lorelai Gilmore), de porter des gros pulls en laine (comme le fait si bien Rory Gilmore) et de danser dans le fameux gazebo de Stars Hollow.

À défaut d’organiser un «tricothon», un festival d'automne, un carnaval d’hiver ou un fameux «town meeting», des jeux, un marathon de danse, un spectacle de variétés, des cours d'improvisation, un karaoké, un concours de mangeurs de homards et même une baignade dans l'eau glacée de l'Atlantique sont plutôt inscrits à la programmation.

Afin de prendre part aux festivités, il faudra débourser un certain montant. La passe de la fin de semaine coûte 365 $ et il vous en coûtera 425$ pour la passe donnant accès aux quatre jours. Le billet inclut l’accès à toutes les activités (incluant les meet and greet avec les comédiens) et un t-shirt conçu pour l’événement.

Du 29 septembre au 2 octobre 2022

259, Main route one, Ogunquit, Maine

