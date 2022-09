It’s only pasta : un service de livraison de pâtes fraîches directement chez vous

Cuisiner des pâtes fraîches soi-même relève presque de l’art! Il faut de la patience et surtout les bons outils! Heureusement, pour celles et ceux qui voudraient sauter quelques étapes dans leur recette, il existe un service de livraison de pâtes fraîches!



It’s only pasta propose aux adeptes de la cuisine italienne de se faire livrer des pâtes fraîches à congeler directement chez eux.

L’entreprise ajoute des pâtes fraîches à commander directement sur son site web tous les deux jeudis. Les quantités sont limitées, il faut donc être rapide sur la gâchette pour avoir la chance d’en commander.

Les livraisons sont effectuées tous les lundis entre 10h et 17h et couvrent Montréal et la Rive-Sud.

Les pâtes se conservent durant trois semaines au congélo.

Vous pouvez même en profiter pour essayer cette recette de Laurent Dagenais réalisée avec ces pâtes-ci:

It’s only pasta

