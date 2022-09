Un condo plein de cachet sur le Plateau-Mont-Royal, à vendre pour 535 000$

Parfaitement situé à distance de marche entre le parc La Fontaine et l’avenue du Mont-Royal, ce condo ne manque vraiment pas de charme.

Plancher de bois franc, cadrage et moulures typiques des appartements montréalais, structure d’acier et de verre pour diviser les pièces, etc. la propriété est un coup de cœur pour ceux qui aiment le style minimaliste.

Emmanuel Côté de Studio Point de Vue

Les 807 pieds carrés sont divisés en deux chambres, un espace salon, une salle de bain, une cuisine et une salle à manger.

Visionnez la vidéo ci-haut pour une visite complète du logement!

Les propriétaires du logement peuvent également profiter d’une terrasse privée qui est accessible par la porte-fenêtre de la cuisine.

Le joli condo du Plateau est affiché à 535 000$. C’est l’équipe de Yanick E. Sarrazin de RE/MAX qui est responsable de la vente.

