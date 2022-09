Une maison au look boho au cœur de la forêt de Saint-Sauveur pour 524 900$

Cette jolie propriété située au cœur de la nature de Saint-Sauveur est présentement à vendre pour 524 900$.

Courtoisie Frédéric Gingras de Remax

Cette dernière a été construite en 1986 et a subi d’importantes rénovations depuis.

Découvrez l'intérieur complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Courtoisie Frédéric Gingras de Remax

Dès que vous y mettrez les pieds, vous serez charmé par la luminosité et la douceur de son design. Inspiré par le look boho et beach house, cette propriété a tout pour plaire.

On y retrouve un total de trois chambres, dont une au sous-sol, ainsi que deux salles de bain complètes.

Courtoisie Frédéric Gingras de Remax

Le sous-sol possède même un accès direct au jardin ce qui lui confère beaucoup de luminosité.

Courtoisie Frédéric Gingras de Remax

À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’un joli coin feu où faire griller des guimauves en été!

Courtoisie Frédéric Gingras de Remax

C’est Frédéric Gingras et Maxime Beaulac de Remax qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 524 900$.

Courtoisie Frédéric Gingras de Remax

Tous les détails ici.

