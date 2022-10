La ruelle la plus «Instagrammable» du Québec ouvre ses réservations pour le temps des Fêtes

C’est dans le Vieux-Montréal que vous trouverez la ruelle la plus féérique du Québec.

Tous les ans, la boutique de meubles et de décorations Maison Pepin transforme la petite ruelle adjacente à son établissement en un véritable royaume magique de Noël.

Utilisé tout au long de l’année pour plusieurs événements, cet espace brille de mille feux durant le temps des Fêtes. Petits flocons, décorations du temps des Fêtes et petites lumières viennent créer un lieu des plus enchanteurs.

Appréciée des blogueurs et blogueuses, la ruelle attire, chaque année, les personnes qui cherchent à renflouer leur page Instagram avec de jolies photos.

La ruelle étant ouverte à tous, il faut tout de même réserver des plages horaires pour les séances photo orchestrées par Maison Pepin. Notez cependant que les places partent TRÈS vite.

Les séances photo coûtent 150$ et débutent le 26 novembre 2022. Elles incluent 10 photos numériques prises par un photographe professionnel, une boisson chaude (du vin chaud ou un chocolat chaud) et une collation (un bonbon ou un biscuit). De quatre à cinq personnes sont autorisées dans la ruelle par séance photo (30$ par invité supplémentaire seront ajoutés si jamais vous désirez être un plus grand groupe).

Après votre passage dans la ruelle, vous en profiterez pour visiter la magnifique boutique Maison Pepin, mais aussi pour prendre un petit café et un croissant à la boulangerie L’Amour du pain, qui se trouve à l’intérieur.

Terminez la sortie par une balade romantique dans les rues pavées du Vieux-Montréal.

Un arrêt incontournable des Fêtes!

Maison Pepin

378, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

