Le festival Oystermania débute cette semaine et propose plusieurs promotions sur les huîtres

On le sait, les mois terminant en «bre» sont LES mois pour profiter commander un énorme plateau d'huîtres à l'apéro.

Ça tombe bien puisque le festival Oystermania débarque à Montréal du 20 au 30 octobre 2022 et vous donne une raison de plus de succomber à l’envie de se gaver d’huîtres à bas prix.

Pour l’occasion, plusieurs restaurants de Montréal (ainsi qu'un restaurant de Saint-Hubert et un autre de Saint-Sauveur) offrent une promotion alléchante qui inclut une douzaine d’huîtres et un cocktail (allô l'Apérol Spritz) pour 15$ seulement. Mignonettes, tabasco et citron sont inclus.

Aussi, pour 25$, au restaurant Seasalt seulement, vous pourrez profiter d’huîtres haut de gamme et d’un verre de champagne ou un verre de vin choisi par un sommelier. La soirée de lancement aura lieu le 20 octobre au soir et seront offerts des verres de Veuve Clicquot. Rien de moins! Les billets pour la soirée de lancement sont ici. Sinon, le Seasalt propose en tout temps un bloody ceasar démentiel garni de crevettes et d'huîtres.

Le partenaire officiel Seafoodia propose sept variétés d’huîtres Canadiennes exceptionnelles, dont la Malpeque cocktail IPE, Summer Love cocktail IPE, Pink Moon cocktail IPE, Bijou taille bijou NB, Sex On The bay cocktail NB, Opus Francy NB et la Umami Fancy NB.

À noter que vous devez absolument acheter vos billets à l’avance via le site Internet du festival avant de vous présenter au restaurant. Faites vite!

Voici les 11 restaurants participants qui invitent les amateurs d’huîtres à se réunir en toute convivialité:

