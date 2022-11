4 marchés de Noël gourmands à visiter pour vous sucrer le bec

Le mois de novembre commence, c’est le temps d’entamer la plus belle saison de l’année : le temps des Fêtes! Pour le plus grand bonheur des foodies, cette année, ce ne sont pas un, pas deux, mais bien trois Marchés de Noël gourmands que vous pourrez découvrir à Montréal, et un marché bonus à l’Assomption.

Vous pourrez déguster des chocolats chauds, du vin chaud, des guimauves, des biscuits et plus encore!

Voici donc la liste des marchés de Noël qui feront le bonheur des foodies :

Au Quartier des Spectacles, le Grand Marché de Noël de Montréal est de retour cette année du 19 novembre au 31 décembre 2022. En plus des stands de chocolat chauds, les visiteurs pourront profiter des gourmandises locales proposées par les artisans: l'auberge du chocolat, le canelé montréalais, la pâtisserie A les sens ciel, Odevi, Sinai gourmet, et plus encore.

19 novembre au 31 décembre 2022

1499 rue Jeanne-Mance

Pour une 5ème année consécutive, la place du marché Atwater s’illumine aux couleurs de Noël, du 24 novembre au 18 décembre 2022. Crêpes françaises, chocolats, produits du verger, tartinades de chocolat, et plus encore seront sur place pour vous régaler vous et vos proches.

24 novembre au 18 décembre 2022

3325 rue Saint-Ambroise

Pour sa 3e édition, le Marché de Noël de Jean-Talon organise un événement féérique qui permettra aux foodies de se régaler et d’acheter des cadeaux gourmands pour les Fêtes. Du 26 novembre au 18 décembre, vous pourrez déguster et vous procurer des guimauves, des chocolats, des brioches fourrées, des pains aux épices, des mélanges à biscuits de Noël, et plus!

26 novembre au 18 décembre 2022

7070 Av. Henri-Julien, Montréal

À seulement 30 minutes de Montréal, le Marché de Noël de l’Assomption ouvre ses portes dès le 25 novembre, jusqu’au 23 décembre, et c’est la sortie idéale entre amis si vous avez envie de planifier un roadtrip durant les Fêtes! Inspiré des grands marchés de Noël européens, le Marché de Noël de l’Assomption accueillera près de 70 exposants, et la gourmandise sera à l’honneur avec une trentaine de kiosques provenant de producteurs locaux! Vous pourrez y déguster du vin chaud épicé, des produits du terroir (allô fondue !), des délices sucrés et même des fromages.

25 novembre au 23 décembre

270, Boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption

