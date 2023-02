Mois de l’histoire des Noirs: 7 sorties pas chères et vraiment cool à ne pas manquer

Le mois de février est dédié au Mois de l’histoire des Noirs. C’est l’occasion de se pencher sur cet héritage culturel, sociohistorique, éducatif et surtout humain.

Voici donc 7 sorties (pas chères) à ne pas manquer pour (re)découvrir toute la richesse du Mois de l’histoire des Noirs.

La comédienne et réalisatrice Ayana O’Shun présente le long métrage documentaire Le Mythe de la femme noire où l’on enquête sur l’image des femmes noires dans la société. Dans ce film, on décortique les stéréotypes telles que l’hypersexuelle Jézabel à la gentille Nounou, en passant par la femme noire toujours en colère. Un documentaire nécessaire qui saisit!

Le 10 février prochain au Cinéma Beaubien à 19 h

En musique, la reine autrice-compositrice et interprète de la musique soul et créole, Senaya lance son nouvel album Soûlkreôl Vol.1. Roots//Racines, qui sortira sous l’étiquette Disques Nuits d’Afrique. Ce lancement-concert est un appel à la solidarité et à l’héritage de la musique libératrice noire. Soyez prêts à danser sous les rythmes de l’Afrique, des Antilles, de jazz, funk, blues, folk, R&B et même gospel!

Le 23 février au Cabaret Lion D’Or à 20 h 30

L’Orchestre classique de Montréal présente en première mondiale l’opéra de chambre Le Flambeau, composée de quatre voix de chanteurs d’opéra afrodescendants. Le compositeur québécois d’origine haïtienne David Bontemps nous fait plonger dans un univers musical afro-haïtien qui se marie au texte du librettiste et dramaturge haïtien Faubert Bolivar.

Le 7 février 2023 à la Salle Pierre-Mercure à 19 h 30

La reine Elizabeth II, Nelson Mandela, Bill Clinton, Elton John ou encore Luther Vandross sont les quelques grandes personnalités du monde pour qui ont chanté la chorale londonienne Le Kingdom Choir. La réputation de ce chœur n’est plus à faire, car la critique et l’opinion populaire acclament leurs performances enlevantes de classiques gospels traditionnels et de musique contemporaine populaire avec l’interprétation d’artistes tels que Lauryn Hill, Stevie Wonder et Aretha Franklin.

Le 19 février 2023 à la Salle Wilfrid-Pelletier à la Place des Arts à 16 h

À Montréal-Nord, il y a du beau. Oui, oui, Le Pôle (Corporation de Développement Économique de Montréal-Nord) vous propose une exposition des œuvres l’artiste Niti, artiste multidisciplinaire, en soulignant la contribution des personnes issues des communautés noires à la construction de l’arrondissement de Montréal-Nord et de leur apport dans le développement du Québec. Avec ces portraits grands formats, cette exposition est un hymne à l’esprit communautaire.

Le 28 février au Pavillon Henri-Bourassa à 17 h 30

Le Collectif Théâtral Potomitan présente: Afrodisiaque, un solo théâtral qui aborde le fameux sujet des cheveux des femmes noires. L’actrice sur scène dévoile comment les cheveux sont un symbole historique, social et culturel et comment ils sont perçus dans la société contemporaine. Vous pourriez être surpris à quel point les cheveux sont à la fois une force de l’identité noire, mais aussi une embûche aux critères de beauté d’une société donnée.

Le 8 et 17 février à la Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Maison de la culture Claude Léveillée à 19 h 30

La conférence Les coiffes de l’Afrique menée par le collectionneur, Guy Mushagalusa Chigoho, vous amène en voyage à travers le temps et à travers des artefacts de coiffes africaines présentées dans l’exposition Le Monde en tête. De la coiffe de chef, casque de guerrier ou de chasseur, on découvre une histoire enrichissante sur les origines, l’identité et la construction d’une société de plus de 80 peuples en Afrique. À ne pas manquer!

Le 12 février au Musée Pointe à Callières à 13 h

