«The White Lotus 3» se déroulera en Thaïlande et voici 4 hôtels où ça pourrait se passer

Le bruit court depuis quelques jours: la troisième saison de la série The White Lotus de HBO devrait être tournée en Thaïlande!

La nouvelle n’a pas été officiellement confirmée par la production, mais les spéculations vont bon train.Variety, qui a publié l’information mardi, suppose par exemple que la série pourrait être tournée dans l’un des quatre hôtels Four Seasons du pays.

Ce sont deux établissements de cette chaîne hôtelière de luxe qui ont servi de décor aux premières saisons: le Four Seasons Resort Maui, à Hawaii, et le San Domenico Palace, en Sicile, en Italie.

Tant qu’à être dans les suppositions et le potinage, on a décidé de jeter un coup d'œil aux quatre (incroyables) hôtels Four Seasons de Thaïlande où pourrait, peut-être, qui sait, se dérouler la saison 3. Les paris sont ouverts!

Voici 4 hôtels de rêve de Thaïlande dignes de la série The White Lotus:

Cet hôtel raffiné est blotti sous les palmiers de Koh Samui, une île baignant dans le golfe de Thaïlande. La destination est visitée pour ses eaux turquoise, ses plages, sa gastronomie délicieuse et ses expériences «wellness». Le Four Seasons Resort Koh Samui est composé de différentes villas - toutes plus luxueuses les unes que les autres - installées en surplomb de l’océan ou directement sur une plage de sable blanc.

C’est dans le nord de la Thaïlande que se trouve cet hôtel où on peut carrément vivre «l’aventure d’une vie», selon Four Seasons. Il faut dire que l’établissement est composé de tentes de luxe mieux équipées et plus élégantes que la majorité des hôtels «normaux« de ce monde! Et en plus, il est dans la jungle. Parmi les incontournables de la région du Triangle d'or: la visite de sanctuaires d’éléphants et la randonnée sous les bambous.

Au milieu des rizières, cet hôtel se décrit comme un sanctuaire axé sur le bien-être. En plus de séjourner dans des villas ou pavillons entourés de jardins, les voyageurs peuvent profiter d'expériences régénératives: yoga, techniques de respiration, entraînement personnalisé, rencontres culturelles, etc. On dit ça, on ne dit rien, mais le réalisateur de The White Lotus, Mike White, aurait affirmé que la saison 3 explorera le thème de la religion et de la spiritualité...

Une retraite urbaine au coeur du quartier créatif de la ville: voici comment la chaîne hôtelière décrit son hôtel de Bangkok, vibrante capitale de la Thaïlande. L’établissement se trouve au bord de la rivière Phraya et propose des piscines-oasis où se rafraîchir, des cours intérieures verdoyantes pour relaxer, des restos gastronomiques, un spa et 299 chambres modernes de grand luxe.

Alors - même si tout cela n’est que pure spéculation! - lequel de ces hôtels aimeriez-vous voir en vedette dans la 3e saison The White Lotus?

