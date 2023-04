Ce restaurant italien organise une soirée spécial «comédies musicales» à ne pas manquer

Le 23 avril, La Scala présentera son incontournable soirée mensuelle thématique. Cette fois-ci, dans le décor feutré du célèbre restaurant du quartier Montcalm, place à l’opéra!

Attablés devant un délicieux repas sept services, vous serez plongé dans l’univers des populaires comédies musicales: Le Fantôme de l’Opéra, Cats, West Side Story et Les Misérables. Ces classiques seront portés par les voix de quatre chanteuses et chanteurs lyriques, les notes de deux pianistes et la musique d’une violoniste.

Véritable institution gourmande et culturelle de Québec depuis des décennies, La Scala vous permet de déguster des plats italiens divins dans une ambiance animée et divertissante.

Les soirées d’opéra sont présentées sur réservation par téléphone et les places sont limitées.

Pour plus de détails, visitez la page Facebook de l’événement ou le site internet de La Scala.

31, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

