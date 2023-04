Amoureux de pizza: un nouveau restaurant incontournable à Québec

La pizza romaine débarque à Québec grâce à Morso, une nouvelle destination qui propose une expérience aussi alléchante qu’originale!

Fraîcheur, créativité, abondance et simplicité seront au rendez-vous dans ce restaurant comptoir-boutique situé sur la 3e Avenue de Québec, à Limoilou.

Après la pizza napolitaine, place à la pizza romaine, une pizza facilement reconnaissable grâce à sa forme longue et rectangulaire! On adore sa pâte légère et croustillante, aussi bonne à déguster réchauffée (ou non) le lendemain!

Mirko D’Agata, chef de renom et champion mondial, accompagné de sa brigade culinaire, nous offre une fine sélection de pizzas: de la classique Margherita & Stracciata di Burrata à la populaire Zucchine & Ricotta, en passant par la championne du monde Pancetta Coppota & Noisettes Grillées!

À Québec, Morso devient le troisième comptoir-boutique de la province, un incontournable pour faire le plein de produits fins québécois et italiens: tartinade d’abricots du Vésuve, huile d’olive Peranzana, antipasti d’oignons Rossa Di Tropea, etc.

Avec Morso sur la 3e Avenue, c’est plaisir gourmand assuré... À consommer sur place, à prendre pour emporter ou à faire livrer.

Ouverture le vendredi 7 avril!

1099, 3e Avenue, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.