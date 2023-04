Menaud lance un nouvel apéritif qui transporte directement en Italie

Après la vodka, le gin et ses bières artisanales, un tout nouvel apéritif de la microdistillerie charlevoisienne Menaud fait son entrée sur les tablettes de la SAQ.

Fidèle à son habitude, Menaud honore le terroir et les produits de Charlevoix dans la fabrication de son alcool avec cette nouveauté.

Le nouveau venu est un apéritif, une boisson amère qui s’inspire fortement des aperitivi italiens, mais en version «made in Québec».

Côté look, on retrouve la signature Menaud avec leur étiquette épurée et leur belle bouteille. Ce n’est pas pour rien que leurs bouteilles font désormais partie de la collection permanente du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Au goût, on apprécie son équilibre parfait et son amertume qui se rapproche davantage au Campari. On se sent immédiatement transporté en terrasse.

Ce sont les fruits nordiques sélectionnés, dont l’argousier, la camerise et l’épine-vinette, qui rappellent le goût franc des oranges du Sud, qui furent infusées dans l’alcool neutre (de l’absinthe dans ce cas-ci). Il s’agit d’une boisson à 22.9 % d’alcool par volume.

Du point de vue dégustation, on recommande de servir le produit bien froid, sur de la glace, en negroni, en spritz ou selon l’inspiration du mixologue qui sommeille en vous. Vivement un negroni sbagliato en version québécoise! (On lance l’idée comme ça).

Le produit est disponible depuis la mi-avril dans les SAQ du Québec. Il coûte 45$ pour 750 ml.

Bonne dégustation!

Code SAQ: 15139275

