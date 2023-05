Une maison boho complètement rénovée à vendre pour 899 000$ à Saint-Bruno-de-Montarville

Cette magnifique propriété boho à vendre à Saint-Bruno-de-Montarville à tout pour elle.

Immeubles Stuart

La maison construite en 1956 a subi d’impressionnantes rénovations qui lui offrent un look boho et relaxant. On s’y sen bien instantanément.

À l’intérieur, on peut profiter d’un décor où les matériaux nobles sont rois. Le bois, l’osier, la céramique s’y côtoient afin d’offrir un design intemporel et confortable. Les murs blancs et les meubles de la même couleur permettent un maximum de luminosité aux différentes pièces de la maison.

Le premier salon possède un joli foyer. On retrouve un deuxième salon à l’étage. Au total, la propriété possède 4 chambres à coucher ainsi que deux salles de bain.

Une magnifique véranda couverte complète le tout.

À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’une piscine et d’une terrasse digne de Pinterest. Cette maison au décor de rêve s’est même retrouvée dans le magazine Canadian House&Home.

C’est Marie-Annick Duhaime de Immeubles Stuart qui s’occupe de la vente de cette propriété au coût de 899 000$. Tous les détails ici.





