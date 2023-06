Une adorable maison de campagne rénovée avec goût à Saint-Sauveur à vendre pour 749 000$

Alliant parfaitement le charme campagnard au décor contemporain, cette propriété de Saint-Sauveur a tout ce qu’il faut pour attirer les regards.

Chaleureuse comme tout, la maison a profité d’importantes rénovations au cours des cinq dernières années. Cuisines, salles de bain, salles de lavage, patio, toiture, foyer, fenêtres et piscines ont tous reçu une cure de jeunesse.

La maison charme tout d’abord grâce à son décor épuré et convivial rappelant les plus belles boutiques de décoration. On se laisse ensuite surprendre par les portes de bois massif, le plafond cathédrale et le majestueux foyer qui apportent beaucoup de cachet à l’endroit.

Lumineuse et fonctionnelle, la cuisine risque fort bien d’être un réel coup de cœur pour tous ceux qui aiment mettre la main à la pâte.

Le bungalow compte deux chambres et deux salles de bain principales réparties sur un même étage.

Toutefois, ceux qui caressent le rêve d’un projet bi-générationnel seront heureux d’apprendre que la maison jouit également d’un sous-sol parfaitement aménagé pour accueillir un membre de la famille.

En effet, une deuxième cuisine, une salle de bain privée, une chambre fermée et un espace de vie additionnel offrent une totale indépendance à ceux qui souhaiteraient y déposer leurs boîtes.

La résidence se situe à seulement 10 minutes du pittoresque village de Saint-Sauveur et profite également du calme de la nature grâce à une végétation abondante et à un petit ruisseau qui longe le terrain.

Celle-ci est érigée sur un terrain de plus de 40 000 pieds carrés où une spectaculaire piscine creusée en met plein la vue.

La propriété est actuellement affichée pour la somme de 749 000$. Vous pouvez contacter Catherine Farveau-Proulx chez Royal LePage pour plus de détails.

