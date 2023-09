Une résidence ancestrale qui a tout d’une maison de poupée à vendre à Saint-Justin pour 287 000$

À Saint-Justin, dans la région de la Mauricie, se cache une adorable maisonnette ancestrale qui a tout pour faire battre nos cœurs d’enfants.

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Avec son toit bleu ciel, sa petite galerie, sa décoration aux accents victoriens et son charme d’antan, on croirait découvrir une maison de poupée grandeur nature!

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Nichée sur un terrain de plus de 10 000 p2 où la végétation prospère et où un petit ruisseau suit son cours, on peut dire que la résidence est toute désignée pour ceux qui auraient le pouce vert. En effet, ce n’est pas difficile de s’imaginer les deux mains dans le potager!

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Les personnes plus manuelles, elles, seront ravies d’apprendre qu’un immense garage avec mezzanine se cache à l’arrière et n’attend que vous pour devenir le repère de tous vos projets.

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Cette maison des années 1911 compte trois chambres, une salle de bain et une salle d'eau. Moulures, couleurs vives et tapisseries sont au rendez-vous dans l’ensemble de ces pièces, soyez avertis!

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Au rez-de-chaussée cohabitent cuisine, salle à manger et salon.

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Bien que le caractère vieillot de la propriété ait été conservé (ça fait son charme!), la propriété a tout de même profité de nombreuses rénovations au fil des ans.

Courtoisie Audrey-Ann Robert, Royal LePage

Pour mettre la main sur ce petit morceau d'histoire, les futurs propriétaires devront débourser la somme de 287 000$. Pour plus de détails, veuillez contacter Audrey-Ann Robert chez Proprio Direct.

