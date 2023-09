Une maison scandinave parfaitement épurée à vendre sur le Plateau-Mont-Royal pour 1 525 000$

Épurée, sophistiquée et conçue intelligemment, cette maison possède tout ce qu’il faut pour se retrouver dans un magazine de décoration (ou dans nos rêves les plus fous)!

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

S’inspirant des codes de l’indémodable style scandinave, on y retrouve de vastes espaces baignés de lumière au design fonctionnel et chaleureux, et ce, à tous les niveaux.

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

Le rez-de-chaussée de ce cottage entièrement rénové abrite un salon et une salle à manger qui profitent d'un ensoleillement impressionnant grâce à une large porte vitrée s’ouvrant sur une cour intérieure.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

Intime à souhait, cet espace extérieur est l’endroit tout destiné pour des apéros entre amis ou simplement pour boire son café le dimanche matin à l'abri des regards.

Une cuisine laboratoire minimaliste aux lignes épurées et aux accents de noir et de blanc se jouxte également à l’aire de vie principale.

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

Grâce aux planchers de bois clair, le tout profite de beaucoup de chaleur malgré le dépouillement ambiant.

À l’étage, on découvre trois chambres à coucher de bonne dimension qui respire le confort ainsi qu’une invitante salle de bain complète.

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

Salle d’eau, salle de lavage, garage chauffé et vaste terrasse concluent la visite de cette propriété d’exception.

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

Nous nous devons de mentionner qu’en plus d’être ravissante, la demeure bénéficie d’un emplacement idéal puisqu’elle se situe à seulement 5 minutes à pied de la station Mont-Royal et de tous les commerces qui font la renommée du Plateau-Mont-Royal.

Courtoisie Dominique Parent, Re/Max

Le prix demandé pour mettre la main sur ce cottage au cœur de la ville est de 1 525 000$. Pour plus de renseignements, il est possible de contacter la courtière Dominique Parent chez Re/Max.

Ces maisons pourraient aussi vous intéresser!

s