Tout inclus: 6 destinations près de l'action pour ceux qui veulent sortir de l'hôtel

La «saison des tout inclus» est à nos portes! Si vous avez le goût de partir au soleil sans vous casser la tête, mais pas nécessairement de vous retrouver loin de tout dans une zone 100% touristique, sachez que vous avez des options.

Vous pouvez facilement choisir une destination balnéaire qui combine plage ET découvertes. Dans cette petite liste, on vous propose des zones de tout inclus des Caraïbes et de la côte du Pacifique où vous n'aurez pas besoin de faire de longues et lointaines excursions pour goûter la culture locale ou faire la fête hors du resort. Ce sont des endroits populaires et bien servis en forfaits par les classiques Sunwing, Transat, Vacances Air Canada, etc.

Voici 6 destinations tout inclus idéales pour les personnes qui comptent sortir de l'hôtel!

1. Puerto Vallarta, Mexique

Sur la côte Pacifique du Mexique, dans l’État de Jalisco, Puerto Vallarta est à la fois une grande ville et une station balnéaire. On prend plaisir à déambuler sur son Malecón, une promenade de bord de mer de 1,5 km bordée de statues et de terrasses, mais aussi à s’aventurer dans les rues pavées de sa vieille ville ou «Zona Romantica». On y découvre des bars et des commerces touristiques mais aussi des endroits plus culturels comme l’iconique église Notre-Dame de Guadalupe. Il y a différentes zones de tout inclus à même Puerto Vallarta; informez-vous bien pour ne pas vous retrouver trop loin de l’action.

2. La Barbade

Parce qu’elle est petite et densément peuplée, la Barbade est une belle option pour ceux qui souhaitent sortir de leur hôtel pour s'imprégner de la culture locale. Plusieurs tout inclus vous attendent près de la capitale Bridgetown. Sur la côte ouest, la mer est calme et turquoise alors que plus au sud, les vagues font souvent la joie des surfeurs. Lors de votre séjour, visitez la capitale (avec un guide idéalement) et ne manquez pas le Fish Fry du vendredi à Oistins. Il s’agit d’une soirée animée où se rassemblent Barbadiens et touristes pour déguster du poisson grillé vendu dans des dizaines de stands, au bord de la mer.

3. Cancún, Mexique

Cette destination de la péninsule du Yucatán peut être considérée comme un vrai «deux dans un» puisqu’elle est composée d’une zone hôtelière et d’un centre-ville tout près l’un de l’autre. Le long de la mer, sur une péninsule aux magnifiques plages blanches, sont rassemblés d’innombrables tout inclus. Dans le Centro, ce sont plutôt des restaurants, des bars, des attractions locales et des musées qui attendent les visiteurs. Ajoutez à cela des ruines mayas à proximité, des parcs naturels et les délices de la gastronomie mexicaine et vous ne devriez pas trop vous ennuyer.

4. La Havane, Cuba

Attention, il n’y a pas de plages sablonneuses ni de «vrais» forfaits tout inclus directement au cœur de l’envoûtante capitale cubaine. Mais il est possible d’y réserver des forfaits en plan européen avec les principaux voyagistes québécois (vols, transferts, nuitées, petits-déjeuners). Il y a aussi, notamment chez Transat, des forfaits d’une semaine combinant quelques jours à La Havane et quelques jours à Varadero, à un peu plus de 2 heures de route. Varadero est adoré pour ses 20 km de sable blanc et ses dizaines de complexes tout inclus, alors que La Havane est un véritable joyau des Caraïbes avec sa vieille ville, sa riche histoire et sa culture unique. Un duo à considérer!

5. Puerto Plata, République dominicaine

Ce n’est pas dans la région de Puerto Plata que vous trouverez les plus belles plages de la République dominicaine. Par contre, vous aurez accès à une ville historique au pied de montagnes verdoyantes, avec notamment une forteresse, un téléphérique et divers musées. Vous pourrez aussi découvrir une beach town particulièrement sympathique à environ 1h de route: Cabarete. Cette destination est bien connue par les amateurs de kitesurf et elle est dotée d’une immense plage animée bordée de restaurants, terrasses, bars et petits commerces. Quelques rares tout inclus s’y trouvent d’ailleurs aussi, comme le Viva Tangerine by Wyndham offert par Sunwing.

6. Tulum, Mexique

Qui n’a pas entendu parler de Tulum, dans la belle péninsule du Yucatan? Celle qui a été jadis une destination de backpackers et de baroudeurs est devenue une destination branchée et populaire avec ses plages magnifiques, ses réserves écologiques et ses ruines mayas, mais aussi ses bars, cafés, écolodges «instagrammables» et soirées festives. Il y a désormais une zone de complexes tout inclus à proximité. Le choix est relativement limité si on veut loger à moins de 30 minutes de route du centre, mais vous pouvez par exemple regarder du côté du Secrets Tulum Resort & Beach Club avec Vacances Air Canada ou du Dreams Tulum Resort and Spa avec Sunwing.

