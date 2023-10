Une maison au bord de l’eau avec vue époustouflante sur le fleuve à vendre à Boucherville pour 2 995 000 $

Grands espaces, vues renversantes et rénovations d’exception sont au menu pour cette visite des plus exaltantes.

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Trônant sur les rives du fleuve Saint-Laurent, la propriété offre le parfait cadre de vie pour tous les amoureux de sports nautiques.

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Alors que des arbres matures encerclent le terrain pour un maximum d’intimité, un quai de plus de 230 pieds mène tout droit vers l'un des plus beaux points de vue sur les îles de Boucherville. Couchers de soleil à couper le souffle, garantis!

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

À noter qu’il s’agit de la seule résidence de la convoitée rue Sainte-Famille à jouir d’un tel accès au fleuve.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

À l’intérieur, l’enchantement se poursuit. La jolie maison à la porte bleue profite de rénovations récentes en faisant un lieu dans lequel on s’imagine se poser sans difficulté.

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Au salon, on se laisse charmer par le foyer à combustion lente au bois. La cuisine, elle, séduit avec sa large porte-fenêtre et ses espaces de travail.

Le tout est inondé de lumière par la splendide verrière 4 saisons qui offre un fantastique panorama sur les environs.

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Fait cocasse Cette construction abritait initialement la maison et la clinique d’un docteur de la région, et de nombreux patients y ont été traités au fil des ans. Il s’agit aujourd’hui de la résidence familiale par excellence avec ses 5 chambres, ses trois salles de bain et ses deux salles d’eau.

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Peut-être serez vous également ravis d’apprendre que tout est en place pour convertir la résidence en maison bigénérationnelle, au besoin. Un garage avec mezzanine complète la visite.

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Cette adresse jouit d’un accès facile aux transports en commun et se situe à moins de 10 km de la ville de Montréal. Que demander de plus?

Courtoisie Soliane Landry, Re/Max

Une somme de 2 995 000$ est demandée pour faire l'acquisition de cette propriété. Veuillez contacter Soliane Landry du groupe Re/Max pour plus d’informations.

