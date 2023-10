Ce «hack»à bas prix rend votre cuisine plus luxueuse, selon TikTok

Plusieurs créateurs de la plateforme TikTok ne jurent que par ces lumières à placer sous les armoires de la cuisine. Coup d'oeil sur cette idée déco (très) peu coûteuse.

Disponibles sur Amazon, ces lumières se vendent en différents formats, ajoutent de l'ambiance à la cuisine et donnent une impression de luxe.

La bonne nouvelle? Les locataires peuvent ajouter ses bandes de lumières sous leurs armoires sans se soucier de fâcher leur proprio. Toutes les raisons sont donc bonnes pour adopter la tendance!

Pour commencer, ce lot de 3 lampes à brancher sous l'armoire permet une intensité variable (froid, neutre, chaud) pour s'inscrire dans toutes les occasions. L'installation d'une application sur votre téléphone intelligent est nécessaire pour choisir le mode de couleur et le niveau d'intensité des lumières. L'ensemble coûte 30$.

L'idée d'installer une bande lumineuse de 2 mètres peut plaire aux personnes qui cherchent une manière simple d'éclairer leur grande cuisine. Le tout s'installe avec un autocollant double-face compris dans l'ensemble. Choisissez la couleur blanc chaud pour créer un espace chaleureux. Cet ensemble est vendu à 25,99$.

Des palets lumineux sont également disponibles pour ajouter cette agréable lumière sous vos armoires. Cet ensemble vient avec une télécommande et fonctionne avec des piles. Le tout coûte 80$.

Sachez que vous pouvez placer ces lumières dans votre cuisine pour lui donner un aspect plus luxueux, mais vous pouvez également les utiliser dans votre salle de bain, dans le bureau, au salon (sous des étagères décoratives), etc. Quoi qu'il en soit, voici une idée qui ne coûte pas cher et qui ajoute beaucoup à une pièce.

