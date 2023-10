Une table 2 en 1 PARFAITE pour les petits appartements

Après les lits escamotables et les lits muraux, voilà qu’un nouveau meuble vient sauver la vie des personnes qui vivent dans des espaces restreints.

On le sait, ces personnes doivent souvent redoubler de créativité afin d'aménager leur pièce. Stella Artois et Transformer Table ont allié leur génie afin de créer une table deux en un qui risque de révolutionner la vie des personnes qui vivent dans peu de pieds carrés.

Il s’agit d’un meuble unique en son genre qui se transforme de manière fluide en bureau et en une table de salle à manger. Coup d'œil sur ce petit bijou de meuble.

Vous l’aurez compris, cette pièce se transforme d'un bureau ergonomique deux places en une table à six places. On aime particulièrement que le meuble permette à ceux qui vivent dans des espaces restreints de récupérer leur espace de repas et de retrouver leur bureau de travail en un claquement de doigt.

La Table Savouring est disponible en deux tailles: table complète (avec deux espaces de travail) et demi-table avec un seul espace bureau.

La Table Savouring combine une variété de fonctionnalités pour le travail et les loisirs, dont l’enceinte Bluetooth portable avec jusqu'à 8 heures de lecture sans fil, des supports d'écran et matériel inclus, une barre d'alimentation comprenant 3 ports USB (2 x USB-A et 1 x USB-C) et 4 prises électriques. Bonus: Vous trouverez un décapsuleur de bouteille Stella Artois en acier caché dans le meuble.

À noter que la Table Savouring est une édition limitée et sera disponible jusqu’à écoulement des stocks. Les Canadiens sont encouragés à s'inscrire sur la liste d'attente dès le 18 octobre 2023 pour être informés de la disponibilité de la table.

La taille complète avec deux postes de travail est vendue 1 999$ + taxes et la demi-table, 999$ + taxes. Le tout sera également livré avec un kit de deux verres Stella Artois jusqu’à épuisement des stocks.

