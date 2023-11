Ce café-caviste des Laurentides sert un sandwich aux pâtes, et on a du mal à y croire

Intolérants au gluten, s'abstenir!

La ville de Saint-Sauveur dans les Laurentides ajoute un attrait à sa longue liste, et il s'appelle le Rouge Tomate. Portant plusieurs chapeaux, la boutique Rouge Tomate se targue d'être à la fois une épicerie, un caviste, un comptoir de prêts-à-manger, un café et d'offrir un service de traiteur.

Que ce soit pour attraper un café durant une balade sur la pittoresque rue principale, pour jeter son dévolu sur une bouteille de vin en route vers le 5 à 7 ou pour casser la croûte sur l'heure du dîner, une visite au Rouge Tomate s'impose. Petit bonus: la «merch» de l'endroit est tout simplement magnifique.

Il faut dire que le projet existe depuis 2008. En 2021, Juliet, la fille de la propriétaire a repris les rênes du projet. C'est ainsi que sont survenus cette nouvelle identité visuelle et ce concept qui plaît aux «cool kids» de ce monde.

Imaginez: vous vous lovez à une table et vous laissez bercer par la délicieuse odeur des tartes ou des pop-tarts maison qui cuisent au four. Vous croquez alors dans un croissant au beurre. Pour accompagner ce délice de France, vous commandez un latté savamment préparé avec les grains du torréfacteur Narval. Vous terminez la visite avec un survol de la boutique, et le panier se remplit plus vite que prévu.

Le Rouge Tomate est justement tombé dans le radar de Silo 57 lorsqu'il a partagé une photo d'un curieux sandwich sur ses réseaux sociaux. Il s'agit d'un pain garni de pâtes penne à la sauce Gigi (champignon, crème, tomate et pancetta). Le tout est offert pour 13,99$ + taxes.

Plus besoin de vous dire qu'une visite s'impose.

210 rue Principale, Saint-Sauveur

