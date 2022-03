Un populaire marché oriental montréalais aura une première succursale à Québec

Le Marché Oriental Jang Teu, qui a déjà trois succursales à Montréal, fait le saut à Québec avec une première succursale dans Sainte-Foy.

Le marché qui regroupe des spécialités coréennes, japonaises et chinoises prendra place sur la rue de Bourgogne, dans l'édifice à logement «Vibe».

Les amateurs de produits et délicatesses asiatiques auront de quoi être ravis avec du prêt-à-servir, des kimchis, différentes sortes de riz, épices, viandes, des fruits et légumes d'ici et d'Asie et on en passe. Vegans, végétariens et carnivores pourront y trouver leur compte.

Les plus pressés opteront pour les menus préparés, faciles à manger sur le pouce.

Le Marché Oriental Jang Teu plaira aussi à ceux qui ont dévoré la série Squid Game dans la dernière année. Ils proposent des bonbons Dalgona comme dans les épreuves!

Le Jang Teu offrira une variété de produits que l'on retrouve très peu dans la Capitale-Nationale. Il y aura une section de collations dans laquelle se lancer pour une soirée dégustation avec ses amis, si le coeur vous en dit.

À Montréal, le marché coréen, japonais et chinois a déjà plusieurs adeptes. La succursale de Québec attirera certainement les plus curieux et ceux qui veulent retrouver des produits délicieux.

Marché Oriental Jang Teu - Québec

Ouverture prévue au printemps.

950 avenue de Bourgogne, Québec

