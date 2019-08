5 endroits où manger de bonnes huîtres en bonne compagnie à Montréal

Que ce soit pour célébrer la fête d'un ami, votre première année de couple ou encore une nouvelle job, toutes les raisons sont bonnes pour partager un bon plateau d’huîtres.

Voici donc une petite sélection de cinq endroits que vous risquez d’aimer si vous appréciez les huîtres et le bon vin (et avoir du fun)!

1. Restaurant Cadet

Parmi les plus belles adresses en ville, tous styles de restaurants confondus, on retrouve le Cadet. Parfaitement situé près de la Place-des-Arts, il est l’endroit idéal où aller prendre une bouchée avant (ou après) un spectacle. Les huîtres fraîches sont 3 pour 9$ et elles sont servies avec trois accompagnements différents.

1431, boulevard Saint-Laurent

2. Lucille’s Oyster Dive

Son nom le dit bien, le Lucille’s Oyster Dive se spécialise en huîtres bien fraîches. Ces dernières proviennent des côtes est et ouest, selon la disponibilité saisonnière. Vous pouvez également opter pour un shooter d’huître, une tour de fruits de mer ou encore un plateau d’entrées du chef dans lesquelles vous trouverez aussi de bonnes huîtres!

5669, avenue Monkland

3. Pavillon

Pavillon est un magnifique bistro culturel situé dans le Village. Ouvert depuis maintenant un an, cette adresse qui est également une galerie d’art propose un plateau d’huîtres fraîches avec mignonnette classique et citron. Vous en aurez 6 pour 12$ et vous pourrez les manger en admirant les œuvres d’art qui vous entourent!

1650, rue Sainte-Catherine Est

4. Le Majestique

Si vous cherchez un endroit où festoyer avec des amis autour d’un bon plateau d’huîtres, c’est au resto-bar Le Majestique sur le boulevard Saint-Laurent que vous devez aller. L’endroit est ouvert de 16h à 3h chaque jour de la semaine et la carte des vins y est aussi très intéressante!

4105, boulevard Saint-Laurent

5. Palco

Un autre endroit où donner rendez-vous à vos amis pour une soirée festive est le Palco dans le quartier Verdun. Du mercredi au samedi dès 17h30, vous pourrez commander des huîtres accompagnées d’un verre de bulles ou de l’un des délicieux cocktails qu’ils proposent sur leur menu. À noter que le bar de quartier organise souvent des soirées karaoké.

4019, rue Wellington