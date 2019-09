Un resto offre de la poutine gratuite au centre-ville aujourd’hui

Amateurs de poutine, dirigez-vous vers le centre-ville immédiatement!

Le restaurant Dirty Dogs offrira gratuitement une poutine aux 250 premières personnes qui se présenteront à la toute nouvelle succursale de la rue Crescent à midi aujourd'hui le vendredi 20 septembre. Vous ne rêvez pas!

Dirty Dogs a ouvert ses portes cet été dans les locaux de l’ancien Dundees, au coin de Crescent et De Maisonneuve Ouest. L’ouverture officielle a lieu aujourd’hui et, pour gâter sa clientèle, le resto a décidé d’offrir une petite poutine classique gratuite aux plus rapides.

Puisque la poutine de chez Dirty Dogs est délicieuse et que les gens aiment tellement recevoir des choses gratuites, on vous conseille de ne pas attendre 11h55 pour vous diriger vers le restaurant... Il risque d’y avoir pas mal de gens qui attendent d'avoir la chance de dévorer leur poutine!

Bon appétit!

Dirty Dogs Bar & Cuisine

2010, rue Crescent, Montréal