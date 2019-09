9 artistes «coup de cœur» qui seront au Puces Pop ce week-end

L’édition Festival du marché Puces Pop a lieu ce week-end et c’est encore une fois plus d’une centaine d’artisans qui seront réunis dans le sous-sol de l’église Saint-Denis sur le Plateau.

Puces Pop c’est l’endroit parfait pour découvrir de nouveaux talents et revoir des artisans que vous adorez encourager. C’est aussi la place idéale où se créer une tonne de besoins!

Voici donc sans plus tarder, 9 artistes «coup de cœur» de Silo 57 pour cette édition Festival 2019.

1. Costume de Bain

Vous avez envie d’un rideau de douche qui ne passera pas inaperçu, arrêtez-vous au kiosque de Costume de Bain. L’entreprise collabore avec des artistes afin d’imprimer leurs œuvres sur des rideaux de douche. C’est hyper original et unique!

2. Camillette Jewelry

Cette belle entreprise fabrique des bijoux simples et délicats au design intemporel. La créatrice du nom de Camille a habité quelques années en Californie où elle est allée perfectionner son art. Elle vient tout juste revenir à Montréal, c’est donc votre chance de la rencontrer pendant les Puces Pop!

3. États d’âmes visuels

Vous avez envie de changer l’un des cadres de votre «gallery wall»? Laissez-vous tenter par une des illustrations d’États d’âme visuels. Si vous aimez le style minimaliste, les créations de cette artisane risquent de vous plaire.

4. Moody Ceramics

L’artiste derrière Moody, Gabriela Garcia, est originaire de la République Dominicaine et habite Montréal depuis 2017. Chacune des pièces est différente et fabriquée à la main à Montréal par Gabriela elle-même. Elle se laisse guider par son humeur, d’où le nom d’entreprise Moody!

5. Hicham Draws

Vous êtes un fan fini de l’émission Ru Paul Drag Race? Les illustrations que réalisent Hicham Illoussamen vous tomberont certainement dans l’œil. Ce dernier dessine les plus grandes drag queens au monde dont quelques-unes que vous avez surement découvert en écoutant la célèbre émission Ru Paul Drag Race!

6. Kloris Soins Terrestres

Cette marque propose des produits de soins et de beauté naturels fabriqués à base d’extraits de plantes et d’huiles précieuses. Les produits sont faits à Montréal et sont 100% véganes. Ça vaut la peine d’aller jaser avec les artisans derrière cette marque pendant les Puces Pop.

7. SimplementEarrings

Les bijoux en argile sont très tendance ces temps-ci et c’est justement ce que fabrique Lina de SimplementEarings. Les boucles d’oreilles en forme d’arc-en-ciel risquent de partir comme de petits pains chauds ce week-end.

8. Minuit moins cinq

Minuit moins cinq est une coop d’artistes qui propose des produits utiles et durables qui sont créés dans le plus grand respect pour l’environnement. Accessoires mode, items pour un mode de vie zéro déchet, vêtements, sacs bananes... Il y a une foule de belles choses à découvrir à ce kiosque!

9. Spilt Milk

Vous avez probablement déjà aperçu quelqu'un qui arborait un chandail de la marque Spilt Milk dans les rues de Montréal. La marque propose des objets inspirés de la culture populaire, avec des illustrations de Drake, Friends, Beyonce, Ariana Grande, et plus encore! C’est coloré et plutôt divertissant comme illustrations!

Ne ratez pas les Puces Pop! Tous les détails de l'évènement ici!