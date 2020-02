Ce bar caché de Québec rappelle un wagon de train de luxe

Attendez-vous à être impressionné par l’un des plus récents établissements à avoir ouvert ses portes dans le quartier Saint-Roch à Québec.

Il s’agit du jjacques bar dont la mission est d’offrir une expérience unique où bar et cuisine sont plus unis que jamais.

L’expérience hors du commun débute par son entrée. Pour y mettre les pieds, vous devrez d'abord résoudre une courte énigme qui vous mènera à la vraie porte d'entrée de l'établissement. Vuos devrez ensuite y sonnerpour avoir accès au bar.

Le décor vous plongera directement dans une ambiance feutrée et sophistiquée digne d'un wagon de train de luxe. Le long couloir, l’aménagement sur la longueur, les banquettes séparées par de magnifiques voilages... Pas de doute, Atelier Filz, qui est derrière ce projet, s’est définitivement surpassé! Le décor est tout simplement incroyable.

Derrière le comptoir auquel vous pourrez vous attabler, la cuisine et le bar se côtoient dans le but encore une fois d’unir les deux offres. Côté bouffe, les plats sont raffinés et changeants selon les saisons et la disponibilité des aliments. La carte des cocktails quant à elle est en mode apéritif et les vins ont un penchant pour la nature et la biodynamie.

jjacques est définitivement une adresse à essayer si vous habitez Québec ou si vous y êtes de passage!

jjacques

341, Saint-Joseph Est, Québec

