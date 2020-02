12 endroits où manger un grilled cheese décadent

Le grilled cheese fait partie des bouffes à manger sans modération surtout lors d'un lendemain de veille. C’est chaud, c’est gras et ça fait du bien à l’âme, tout simplement.

Vous pouvez toujours vous faire votre grilled cheese maison si le mal de tête est trop intense, mais ceux que proposent quelques établissements de Montréal valent définitivement la peine d’enlever son pyjama et sortir de la maison!

Voici donc, sans plus attendre, 12 endroits où manger un bon grilled cheese:

1. Mollo

Mollo n’est pas juste un bon comptoir à café et gelato . L’établissement de Pointe-Saint-Charles propose aussi des grilled cheese pas piqué des vers. Il en propose huit sortes et vous pouvez commander votre grilled cheese en combo avec une bonne soupe chaude pour encore plus de réconfort!

2069, rue Wellington

2. Patzzi

Le Piatzzi est le tout nouveau projet d’Alexandre Cohen et Luka Lecavalier du Arthur Nosh Bar. Le comptoir gourmand qui a ouvert dans Le Cathcart à la Place Ville-Marie tient sur son menu le «grilled chesse corrozza» pour 10$. Après une bouchée, vous en redemanderez, c’est certain!

1 Place Ville Marie

3. Lapin Pressé

Ce joli café sur l'avenue Laurier est l’endroit idéal où aller se chercher un bon café pour se remettre sur pied, mais aussi où manger un décadent grilled cheese. Vous pouvez commander votre sandwich en duo avec soupe ou salade ou encore en trio tout simplement si vous n’êtes pas en mesure de faire des choix.

1309, rue Laurier Est

4. Station W

Les deux succursales de Station W tiennent sur leurs menus différentes options de grilled cheese : classique, raclette, cheddar, bleu, havarti et brie. Contrairement à la Station W des shops Angus, celle de Verdun propose aussi le grilled cheese au fromage provolone.

3852, rue Wellington

124-2600, rue William-Tremblay

5. Olive et Gourmando

Bien que le Olive et Gourmando soit reconnu pour ses incroyables paninis, son simple grilled cheese fait de havarti crémeux, de parmesan et d’oignions caramélisés, servi entre deux tranches de pain brioché de la boulangerie Automne est dé-li-cieux! Vous pouvez même le tremper dans le ketchup!

351, rue Saint-Paul Ouest

6. Bleu & Persillé

Cette fromagerie de l’avenue Mont-Royal est l’endroit idéal où aller se chercher un grilled cheese à manger sur le pouce. Sur cinq choix, quatre sont faits à partir de fromage québécois. Vous ne serez pas déçu!

14875, avenue Mont-Royal Est

7. SuWu

L’une des options végétariennes du menu du SuWu est le fameux grilled cheese au mac & cheese. Si vous ne vous remettez pas de votre lendemain veille après avoir mangé ça, on ne sait pas comment vous allez y arriver.

3581, boulevard Saint-Laurent

9. Bar Henrietta

Parmi les petites assiettes à partager qui sont offertes sur le menu du Bar Henrietta, le grilled cheese est un excellent choix! Vous pourrez l’accompagner d’un bon verre de vin orange!

115, avenue Laurier Ouest

10. Le Cheese Truck

Avec un nom comme le sien, Le Cheese Truck n’a pas vraiment le choix de proposer des grilled cheese. Ça tombe bien, car il y en a quatre sur le menu et ils ont tous l’air aussi décadents les uns que les autres.

5976, avenue de Monkland

11. Pullman

Le Pullman est reconnu principalement pour sa belle liste de vins, mais aussi pour son fabuleux grilled cheese fait de vieux cheddar au porto! Un choix qui ne vous décevra pas!

3424, avenue du Parc

12. Hélico

Le summum du réconfort se trouve au Hélico, le petit frère du restaurant Hélicoptère dans Hochelaga. L’établissement sert un grilled cheese au cheddar, suisse et béchamel que vous pouvez tremper dans une soupe aux tomates. Vous serez sans mots après avoir tout mangé!

2009, avenue de la Salle

