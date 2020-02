Vous pourrez chanter à tue-tête jusqu'à 6h du matin dans ce bar à karaoké du Village

Depuis quelques années à la Nuit Blanche, certains bars de la ville obtiennent la permission de prolonger les heures d’ouverture.

C’est le cas cette année de l’un des bars à karaoké les plus populaires de Montréal, le Date-Karaoké Bar.

Faites vos vocalises, car vous pourrez chanter à tue-tête vos plus grands classiques jusqu’à 6h du matin le 29 février prochain!

C’est zéro, Entre l’Ombre et la Lumière, I Will Always Love You, Pour que tu m’aimes encore, etc. vous aurez trois heures de plus qu’à l’habitude pour impressionner la galerie!

D’autres bars du Village seront également ouverts jusqu’à 6h. Il s’agit du bar Renard et du District Radio Lounge et un peu plus vers l’ouest, L’Abreuvoir.

Nuit blanche sous le thème Welcome to the Jungle

29 février 2020

