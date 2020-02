10 photos du nouveau resto de fruits de mer de Joe Beef qui est enfin ouvert

Bonne nouvelle pour les adeptes des fruits de mer, la gang de Joe Beef vient tout juste d’ouvrir une toute nouvelle adresse dédiée aux trésors marins.

Le Vinette, situé dans un local à l’arrière du Liverpool House peut accueillir jusqu’à 25 clients et propose (en plus des plats de fruits de mer) quelques plats vedettes du Liverpool House et du Joe Beef.





L’établissement a ouvert ses portes au début du mois de février.

Voici quelques clichés qui vous donneront certainement envie d’essayer cette nouvelle adresse.





