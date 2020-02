Festival d'été de Québec: Alanis Morissette, Rod Stewart et Fouki parmi la programmation

Le Festival d'été de Québec vient tout juste d'annoncer sa programation et elle risque de faire bien des heureux!

Quelques semaines après l’annonce des programmations d’Osheaga et d'Île Soniq, voilà que c'est au tour du FEQ de dévoiler la liste des artistes qui se joindront aux festivités du 9 au 19 juillet.

Cette année, Alanis Morissette, Rod Stewart, Imagine Dragons et plusieurs autres seront de passage sur les Plaines d'Abraham à Québec.

Le line up qui a été annoncé plus tôt ce mercredi est aussi truffé d'une belle brochette d'artistes locaux dont Fouki, Lary Kidd, Les Louanges, Geoffroy, Half Moon Run et plus encore.



Les billets pour le FEQ sont désormais en vente au coût de 110$ et vous donnent accès au site pendant 11 jours.

Tous les détails ici!

