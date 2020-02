Des rabais jusqu’à 75% dans cette jolie boutique de designers locaux ce week-end

Libérez votre week-end, la boutique Station Service du Plateau-Mont-Royal est de retour avec sa grande vente de fin de saison.

Dans le but de faire de la place pour les nouvelles collections à venir, Station Service liquide une bonne partie de son inventaire en boutique.

Les rabais offerts vont de 10% à 75%. C’est donc votre chance de mettre la main sur des morceaux de vêtements de designers locaux à prix plus que doux.

Parmi les marques de vêtements en liquidation, il y a Lachapelle atelier, Esser MTL, Maksym Joaillerie, Stay Soft Lingerie et Marigold by Marilyne Baril.

Vêtements, maillots de bain et sous-vêtements, chaussures et accessoires en tout genre à petits prix, voilà ce qui vous attend le vendredi, samedi et dimanche à la boutique sur Rachel Est.

Vente de fin de saison de Station Service

72, rue Rachel Est

-HORAIRE-

VEN - 11 h à 20 h

SAM - 11 h à 18 h

DIM - 11 h à 18 h

