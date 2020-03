Les jumelles Stratis organisent une grande vente seconde main de linge, de déco et de maquillage

Avec le printemps vient l’envie de changer son décor et regarnir sa garde-robe!

Ces changements peuvent toutefois finir par coûter pas mal cher.... Par chance, les jumelles Carolane et Josiane Stratis sont de retour avec leur Awesome vente seconde main.

Cette fois, la vente s’étirera sur cinq jours au lieu de trois. Elle commencera le jeudi 19 mars dès 16h avec la soirée VIP où l’entrée coûte 3$, et se poursuivra jusqu’au lundi 23 mars à 16h.

Plusieurs amis des jumelles et blogueuses se joignent à Carolane et Josiane pour cette grande vente qui se déroulera dans le sud-ouest au Art Gallery. Il y aura donc une tonne de stock à vendre entre 2$ et 50$.

Nouveauté cette édition-ci : en plus des vêtements pour hommes, femmes et enfants de toutes tailles, il y aura des items déco et du maquillage.

Bref, une vente à ne pas manquer si vous voulez regarnir votre garde-robe à prix doux en prévision du beau temps!

Awesome vente seconde main – Édition Let it go

19 au 23 mars 2020 au Art Gallery dans Saint-Henri

