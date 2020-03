Un événement adoré des Québécois annulé en raison de la COVID-19

La nouvelle vient de tomber sur les réseaux sociaux. L’Expo Manger Santé et Vivre Vert est officiellement annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.

L’exposition a mentionné que la décision fut difficile à prendre. Toutefois, pour des raisons évidentes de santé publique, l’organisation a décidé de suivre les directives du gouvernement qui demande aux organisateurs d’activités de plus de 250 personnes d’annuler leur événement.

L’Expo Manger Santé et Vivre Vert devait avoir lieu à Montréal les 20, 21 et 22 mars, à Québec les 4 et 5 avril et à Sherbrooke les 2 et 3 mai.

Plusieurs événements du genre risquent d’emboîter le pas au niveau des annulations. Le Bal de Sainte-Justine, qui devait avoir lieu le 20 mars, sera lui aussi reporté.

*Photo de couverture: Trois fois par jour

