Le BOHO Hostel de Dunham loue une de ses villas à 850$ (plus taxes) par mois

Passez un été de rêve à Dunham est maintenant à votre portée! Le charmant BOHO hostel de Dunham cherche des locataires temporaires pour l'une de ses villas.

À compter du 1er juin 2020, vous pourriez être le voisin de la Brasserie Dunham! L'établissement se trouve à seulement quelques mètres de la location.

La villa qui est présentement à louer est entièrement meublée et toute équipée (incluant literie, serviettes, vaisselle, etc.). Elle est également climatisée et elle possède deux lits queen au deuxième étage.

La location se fait au coût de 850$ (plus taxes) par mois et inclus l'électricité et l'internet.

Si vous cherchez un petit coin de paradis où travailler à distance, c'est l'endroit parfait!

Pour plus d'informations, vous pouvez les contacter au info@bohodunham.com ou au 514-549-3738.

3809 rue Principale, Dunham

