7 bonnes adresses à découvrir sur l’avenue de Monkland à Montréal

Le quartier Notre-Dame-de-Grâce regorge de belles adresses. Vous y trouverez de charmants cafés où prendre un croissant, des comptoirs où luncher et des petites boutiques où faire des trouvailles.

La célèbre avenue de Monkland est une destination en soi pour passer un après-midi à flâner et à encourager l’industrie locale. Partez donc à la découverte de ce coin de Montréal!

Voici 7 bonnes adresses à découvrir sur l’avenue de Monkland!

Le Café Pigeon est certainement l’endroit idéal où débuter votre pèlerinage dans NDG. Ici, vous pourrez commander des savoureuses assiettes de brunchs, des bols de granola et des cafés bien balancés. Le décor y est aussi très charmant!

5625 avenue de Monkland

Pas de doute, la succursale du MELK bar à café de Monkland est tout simplement sublime. Ses planchers terracotta, sa céramique blanche et son coin terrasse vous donneront envie de flâner quelques minutes en sirotant tranquillement votre café. Sachez qu’en hiver, le MELK propose d’ajouter des guimauves maison à vos chocolats chauds. Ça vaut le détour!

5612 avenue de Monkland

Ouvert depuis 1995, la Taverne Monkland est une adresse incontournable du quartier. On y retrouve un menu de produits frais et locaux qu’il est possible de déguster sur leur jolie terrasse. L’établissement propose également un service à emporter où vous pourrez vous procurer une foule de produits fins comme des olives marinées, des charcuteries, des fromages et même des viandes.

5555 avenue de Monkland

Pour un lunch réussi et plein de légumes, un arrêt au comptoir à salade Frisette s’impose. Ce petit établissement propose un menu de salades pas plates où vous pourrez ajouter n’importe quels ingrédients. Accompagnez votre commande d’un smoothie ou d’une bonne soupe et le tour est joué!

5600 avenue de Monkland

Amateurs de fruits de mer, sachez que le Lucilles’s Oyster Dive est une des meilleures adresses en ville où en manger. Huîtres fraîches, lobster rolls, tartares, chaudrées de palourdes... Le Lucille’s propose un menu digne des meilleurs shacks à homard du Maine.

5669 avenue de Monkland

Cette charmante boulangerie a ouvert ses portes en octobre 2017. Cette dernière possède son propre moulin à grains, c’est donc directement sur place que la farine est fabriquée. Ses produits sont savoureux et très nutritifs!

6151 avenue de Monkland

Les véganes ont une belle option où arrêter pour diner ou souper sur l’avenue de Monkland. Le resto Hello 123, qui possède également une succursale à Toronto, s’est installé tout récemment dans le quartier NDG. On y retrouve de savoureux plats végétaliens, mais aussi des cocktails et une carte de vins intéressante.

5700 avenue de Monkland

