Cette boutique mobile vous livre des plantes et de la bonne bouffe à la maison

Si vous êtes de ceux qui n’ont jamais assez de pantes dans votre appartement, ce nouveau concept de boutique mobile pour les fans de verdure devrait vous réjouir.

• À lire aussi: 8 boutiques en ligne où commander des plantes pour aménager sa minijungle

The Rolling Pop-up est en effet une boutique sur roue qui se déplace chez vous pour vous permettre de magasiner de jolies plantes dans une ambiance conviviale et amusante.

Les cofondateurs Cynthia Polanco du compte Instagram Plants + Lattes et le chef dansant de Montréal Edouard Albert Archer proposent une expérience vraiment hors du commun.

Comment ça fonctionne? Vous devez surveiller le compte Instagram The Rolling Pop-up et lorsque vous voyez une plante qui vous intéresse vous pouvez la réserver en envoyant un message privé. The Rolling Pop-up entrera ensuite en contact avec vous pour vous informer de leur prochaine journée de livraison et l’heure à laquelle le camion devrait faire son arrête à votre porte.

La musique annoncera l’arrivée du camion et vous pourrez mettre la main sur votre plante et en magasinez plein d’autres dans le camion.

Le chef dansant sera bien entendu présent pour mettre de l’ambiance au pas de votre porte mais aussi pour vous proposer de délicieux «snacks» végétariens fraichement concoctés. L’offre des plantes et le menu du chef changent toujours. Chaque journée de livraison est donc différente.

Il faut savoir aussi que l’expérience du The Rolling Pop-up ne s’arrête pas au moment où le camion quitte. Les deux entrepreneurs vous donneront un maximum d’informations sur l’entretien de vos nouveaux bébés et resteront disponibles dans les jours qui suivent pour répondre à vos questions si vous en avez!

Un concept unique et vraiment amusant à découvrir!

Suivez The Rolling Pop-up sur Instagram pour en savoir plus sur les pop-up à venir!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s

s