Tout le monde s’arrache ces jolis bas de Noël fabriqués au Québec

L’un des éléments les plus importants d’un décor des Fêtes est, sans aucun doute, le bas de Noël de chaque membre de la famille.

• À lire aussi: Défi DIY: voici comment réaliser une décoration en macramé

C’est un élément qui grandit et évolue avec nous à travers les années et c’est pourquoi il est important d’en avoir un que l’on est content de revoir chaque année.

Si vous êtes à la recherche du bas de Noël parfait, allez jeter un coup d’œil sur la boutique Etsy de l’entreprise québécoise Jolis Cossins.

L’entrepreneure et amoureuse de la déco et des beaux objets pour la maison Camille Trempe propose une collection de bas de Noël faits à la main à partir de matériaux nobles comme le lin, le velours et le sherpa.

Actuellement, sur sa boutique Etsy, elle a des modèles de sa propre collection 2020 et un autre modèle qui est en fait une superbe collaboration avec l’influenceure américaine Jojo Fletcher.

Il est aussi possible d’ajouter à chacun des modèles une étiquette personnalisée en argile blanc ornée d'un joli gland naturel, identifiée à votre nom.

Au moment d’écrire ces lignes, tous les modèles sont bien populaires puisque plusieurs «magasineux Etsy» ont sauvegardé les bas dans leur panier virtuel.

Les bas se détaillent entre 24$ et 43$, selon le modèle, et si vous décidez d’ajouter ou non l'étiquette.

Vous pouvez magasiner les bas de Noël de Jolis Cossins ainsi que d’autres articles pour la maison sur Etsy!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s