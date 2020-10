Le Salon du livre de Montréal aura lieu en ligne cette année

Les «bookworms» seront certains contents de savoir que le 43e Salon du livre de Montréal aura bel et bien lieu cette année. En raison de la pandémie toutefois, les activités organisées se produiront en ligne.

Du 12 au 15 novembre prochain, c’est donc sous une forme virtuelle que se tiendra le 43e Salon du livre de Montréal et son programme de 450 activités.

Toutes les attractions meublant habituellement le Salon du livre (animations, entrevues-confidences, tables rondes, cabarets) auront bien lieu, sauf qu’on y accédera à partir du confort de son domicile, tout à fait gratuitement, en passant par le site web du Salon, revampé pour l’occasion.

Cinq grandes thématiques, «2020, et après?», «Le féminisme», «La pluralité des voix», «Le récit et l’inspiration» et «La famille et l’enfance» y seront à l’honneur, avec différents sous-thèmes et intervenant(e)s d’envergure, comme Michel Tremblay, Kim Thuy, Simon Boulerice, David Goudreault et Sarah-Maude Beauchesne.

Et pour ceux qui voudraient échanger avec leurs auteurs favoris, des tête-à-têtes virtuels de 5 minutes seront possible à condition de se procurer le livre de l'auteur en question. Bernard Werber, Marilou Addison, Dany Laferrière et Jean-Philippe Baril-Guérard, entre autres, prendront part à ces échanges.

Pour tout savoir sur la programmation virtuelle du 43e Salon du livre de Montréal, consultez le site officiel!

