Une maison à couper le souffle à Austin, au bord du lac Memphrémagog, à vendre pour 3 750 000$

Cette maison à l’architecture incroyable risque de vous donner envie de déménager. Idéalement située au bord du lac Memphrémagog, la propriété a tout pour plaire. Elle se trouve même tout près du site historique de la Pointe Gibraltar.

Century 21

La maison a été construite en 2018, dans l’intention d’offrir un havre de paix où profiter pleinement de la nature environnante.

Century 21

On y trouve donc de nombreuses fenêtres, une immense terrasse et un accès au bord de l’eau avec un quai et des espaces où entreposer kayaks et canots.

Century 21

À l’intérieur, la propriété offre un vaste espace à aire ouverte avec un foyer au bois et une vue sur le lac.

Century 21

La cuisine possède un bel îlot, idéal pour entreprendre de nouvelles recettes ou siroter une bonne bouteille durant le cinq à sept.

En plus de son îlot, la cuisine offre également un petit coin café parfaitement aménagé, ainsi qu’un garde-manger à faire rêver.

Au total, la maison possède trois chambres et trois salles de bain. Un petit logement a également été conçu afin d’accueillir des visiteurs. Ce dernier possède même une cuisine!

Sur la terrasse extérieure, on retrouve un coin salle à manger ainsi qu’une piscine creusée et chauffée.

Cette propriété grandiose actuellement à vendre pour 3 750 000$ fait rêver!



Découvrez le décor complet de la maison dans la vidéo ci-dessus!

Cette magnifique propriété est à vendre pour 3 750 000$ par Maxime Pothier et Daniel Leblanc, de Century 21.

Voici d’autres propriétés actuellement à vendre:

s

s

s

s

s