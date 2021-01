Une maison de ville refaite à neuf à vendre pour 1 049 000$ sur Le Plateau-Mont-Royal

Cette jolie maison de ville est la demeure parfaite pour quelqu’un qui cherche un espace spacieux et clés en main à Montréal.

Parfaitement située sur la rue Drolet sur Le Plateau-Mont-Royal, la propriété occupe les deux premiers étages d’une bâtisse.

Une belle aire ouverte attend les futurs propriétaires au rez-de-chaussée.

Tout a été refait en 2018 avec des matériaux nobles qui traverseront sans contredit bien le temps.

La cuisine noir et blanc et son dosseret de marbre offrent un look très élégant à la maison.

Le reste du rez-de-chaussée est occupé par la salle à manger, l’espace salon très lumineux, une chambre fermée qui sert actuellement de salle de jeux et une salle d’eau.

À l’étage, trois autres chambres occupent l’espace.

La chambre principale a sa propre salle de bain avec une bain autoportant et une douche de luxe!

Les deux autres chambres se partagent une autre salle de bain complète.

Finalement, la maison de ville offre aussi un petit espace extérieur où profiter des belles journées d’été.

Emilie Berthelet de Engel & Volkers s'occupe de la vente de cette propriété.

